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القوات المسلحة تطرح 5 أطنان لحوم مدعمة للمواطنين بمطاي في المنيا

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4dab2a1f-2546-4b69-92a7-85cf3ebd0074مراسل «ONA»:

 أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى، اليوم الثلاثاء، عن توزيع 5 أطنان لحوم مجمدة مقدمة من القوات المسلحة بأسعار مخفضة للمواطنين تصل إلى 37 جنيه للكيلو وذلك في إطار تخفيف العبء عن المواطنين خاصة مع استمرار ارتفاع اللحوم البلدية ومواجهة جشع الجزارين.

وقال اللواء ناصر فتحي رئيس مركز ومدينة مطاى، إن منافذ التوزيع لاقت إقبالا كبيراً من المواطنين حيث أعرب الأهالى عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل والتي تسعى جاهدة لتحسين حياة الأسر الأكثر احتياجا و الأولى بالرعاية .

 وأضاف فتحي، في بيان صادر عن المحافظة اليوم، أن الكمية تم توزيعها من خلال سيارات ثلاجات مجهزة على قرى المركز المختلفة حيث تم تقسيم الكمية على المجالس القروية، والتى شملت ( ابوان ـ منبال ـ بردنوها ـ ابوعزيز ـ حلوة ) على أن تطرح بأحياء المدينة الأربعة، مشيراً إلى أنه تم التوزيع تحت إشراف رؤساء الوحدات القروية ورؤساء الأحياء .

وأوضح أن التوزيع تم من خلال منافذ البيع المعروفة للمواطنين بالمدينة والقرى التابعة لها، مؤكداً أن التوسع فى منافذ بيع المنتجات والسلع للمواطنين يأتي من منطلق المسئولية الاجتماعية في التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير الاحتياجات الاساسية لهم كما يساهم فى التصدى للممارسات الاحتكارية وغلاء الاسعار الذى يفرضه بعض التجار على المواطن .

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