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إزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمطاي في المنيا

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إزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمطاي في المنيا إزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمطاي في المنيا

جانب من الحملة

مراسل «ONA»:

 تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى بالمنيا، اليوم الثلاثاء، من رفع وإزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة فدان و16 سهم خلال إحدى حملات الإزالة التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع قسم الإرشاد الزراعي وحماية الاراضى، وذلك في إطار الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل زمام المحافظة .

وقال اللواء ناصر فتحي رئيس مركز ومدينة مطاى، إن الحملة أسفرت عن إزالة 14 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 11 قيراط و8 سهم، و 3 حالات تعد على حرم الطريق بمساحة 2 قيراط وعدد 4 حالات تعدى إصلاح زراعي بمساحة 11 قيراط و8 سهم .

وأضاف فتحي، في بيان صادر عن المحافظة اليوم، أن هذه الحملات تأتى في إطار التصدي بحزم لكل من تسول له نفسه التعدي علي الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة وعدم السماح بالبناء أو التعدي عليها وإزالة جميع التعديات خاصة التي لا تزال في المهد، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين .

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