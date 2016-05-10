حبس نجار مسلح متهم بقتل وكيل وزارة سابق 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت نيابة النزهة برئاسة المستشار محمد سلامة رئيس النيابة حبس نجار مسلح 4 أيام على ذمة التحقيق على خلفية اتهامه بقتل وكيل وزارة سابق بهيئة السكة الحديد داخل شقته بمنطقة شيراتون.

> وأسندت النيابة العامة للنجار ويدعى “محمد ظريف ” والشهير بـ” ظرظر” 21 سنة، تهم القتل العمد و السرقة بالإكراه ، وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب التشريح ،واستدعاء عدد من شهود العيان للاستماع لأقوالهم حول الواقعة.

> وكشفت تحقيقات جمال زهدي وكيل النيابة ،ان المجني علية طلب من النجار مساعدته لنقل بعض المنقولات داخل الشقة فقام المتهم بإحضار “حجر ” وقام بضربة من الخلف علي راسة ، وعند محاولة اثتغاثة المجني علية قام المتهم بضربة مرة أخرى على رأسه فسقط قتيل.

> وأضافت التحقيقات أن المتهم قام بسرقة مبلغ مالي 3 الف جنية وحقيبة بها اوراق ومستندات وجهاز كاست ،وتلفون محمول وعلبة بداخلها عملات معدنية نادرة.

> وعقب ضبط المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وقام بالإرشاد علي المسروق والعملات المعدنية فيما اعترف انه تصرف في الاموال المسروقة بشراء المواد المخدرة.

> كان قد ورود بلاغ لقسم شرطة النزهة بالعثور علي مصطفي كامل محمود وكيل وزارة سابق بهيئة السكة الحديد مقتولان داخل شقته بمنطقة شيراتون بالنزهة ،وعقب تحرير محضر تمكن المباحث الجنائية من القبض علي المتهم، وتم إحالة الواقعة للنيابة التي أصدرت القرار السابق.