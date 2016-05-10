سيف بن زايد يكشف عن مشروع جديد لتأمين العمالة المنزلية

كشف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن مشروع جديد يتم بموجبه اشراك القطاع الخاص وتقديم منتج تأميني جديد تتحمل شركة التأمين تغطية 3 حالات الأولى هروب العمالة المنزلية بحيث تتحمل الشركة أي تكاليف للكفيل والحالة الثانية تحمل الشركة لتكاليف عدم اجتياز العامل للفحص الطبي وعدم تجديد إقامة العامل وتقوم الشركة بدفع مبلغ 5000 درهم للكفيل.

والحالة الثالثة وفاة العامل خلال فترة عمله وتتحمل الشركة تسفير جثمان العامل لبلده وتعويض الكفيل بمبلغ 5000 درهم.

وأضاف سموه أن هذا المشروع سيتم تنفيذه العام الجاري وبقيمة وقسط تأميني رمزي يبلغ 100 درهم فقط لكل عامل سنويا مؤكدا أن المشروع يستفيد منه الكفلاء المواطنين والمقيمين على حد السواء.

جاء ذلك خلال حضور سموه الجلسة العاشرة للمجلس الوطني الاتحادي اليوم برئاسة معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيس المجلس.

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