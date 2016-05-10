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منظومة جديدة تتحكم وتنظم حركة سير المركبات أثناء الضباب

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منظومة جديدة تتحكم وتنظم حركة سير المركبات أثناء الضباب منظومة جديدة تتحكم وتنظم حركة سير المركبات أثناء الضباب

 أعلن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن منظومة جديدة تتحكم وتنظم حركة سير المركبات أثناء تكون وانتشار الضباب على الطرق من خلال الكبائن والأبراج الذكية التي تؤدي  تلقائيا إلى تخفيض السرعات على الطرق كلما تكاثر انتشار الضباب.

وأكد سموه خلال الجلسة العاشرة للمجلس الوطني الاتحادي اليوم في رده على سؤال العضو حمد الرحومي حول استصدار قرار اتحادي يمنع حركة السيارات في أوقات الضباب الكثيف حرص واهتمام القيادة الرشيدة على سلامة وحماية الأرواح والمجتمع وأنها وضعت وحددت معايير صارمة لمستوى السلامة على الطرق.

وأعرب سموه عن فخره وسعادته بأن تحظى المؤسسة الأمنية بالدولة بهذه الثقة، وأكد أنه لو كانت هناك ضرورة لإيقاف المركبات خلال الضباب سيتم اتخاذ هذه الخطوة ولكن يجب وضع معايير لذلك.
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