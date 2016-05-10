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قائد البحرية الصينية يصل القاهرة لبحث سبل التعاون العسكري بين البلدين

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قائد البحرية الصينية يصل القاهرة لبحث سبل التعاون العسكري بين البلدين قائد البحرية الصينية يصل القاهرة لبحث سبل التعاون العسكري بين البلدين

الأميرال وو شينغ لي، قائد البحرية الصينية – أرشيفية

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، الأميرال “وو شينغ لي”، قائد البحرية الصينية، على رأس وفد قادمًا من الإمارات.

وتأتي زيارة “وو شينغ لي”، إلى ، لبحث سُبل دعم علاقات التعاون العسكري بين مصر والصين، حسبما أفاد مراسلنا.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه تم استقبال الوفد باستراحة كبار الزوار، تمهيدًا لإنهاء إجراءات وصولهم.

وأضافت أن استقبل الوفد عدد من كبار المسئولين بالبحرية المصرية، وأعضاء سفارة الصين لدى مصر .

ومن المقرر أن يلتقي قائد البحرية الصينية، خلال زيارته مع عدد من كبار المسئولين، لبحث دعم العلاقات التعاون العسكري البحرب بين مصر والصين .

 

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