أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - صلوات البصخة المقدسة ليلة الثلاثاء والصلاة على الشهيد فادي رمسيس بكنيسة مارجرجس -
الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محمود بدر: نواب «النور» غابوا عن جلسة مناقشة الأحداث الإرهابية -
عبد العال لـ«النواب»: لا وقت للتعليق على الأحداث.. لدينا تشريعات هامة -
محافظ الغربية يزور مصابي تفجير مارجرجس بمستشفيات الجامعة -
رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية -
علي عبدالعال: «الطوارئ» تطبق على الإعلام والصحافة.. وتطبيق القانون على المخالف -
نائبة: مناهج الأزهر قنابل موقوتة.. وعبد العال: التعليم بالكامل بحاجة لتنقية -
صور| محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يقدمان العزاء للأنبا بيشوي -
البرلمان يوافق علي مشروع تعديل الإجراءات الجنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«الري»: التصريح المتداول للوزير بشأن بناء السدود «خارج عن السياق»

Google+ Print
«الري»: التصريح المتداول للوزير بشأن بناء السدود «خارج عن السياق» «الري»: التصريح المتداول للوزير بشأن بناء السدود «خارج عن السياق»

للدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري- أرشيفية

ردت وزراة الموارد المائية والري، على التصريح المتداول للدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، والذي أفاد بـ”أنه ليس لدينا مشكلة في بناء السدود في حوض النيل”، وذلك أثناء مداخلته على برنامج “كلام تاني”، المذاع بقناة دريم.

وأفادت الوزراة، بحسب البيان الصادر اليوم الثلاثاء، أن ” هذا التصريح اجتزأ، وأُخرج عن السياق الذي قيل فيه”.

وأوضحت أن الدكتور عبد العاطي، أشار في مداخلته، إلى أنه ” لا توجد مشكلة عند في مشروعات السدود، بشرط أن نتفق على أسلوب الإنشاء، التشغيل، والإدارة بحيث لا تؤثر على مصر”.

المداخلة الخاصة بـ وزير الموارد المائية والري ببرنامج “كلام تاني”…

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية

رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية

زواج مصري بقرار جمهوري وموافقة السيسي شخصياً عليه ونشره في الجريدة الرسمية

زواج مصري بقرار جمهوري وموافقة السيسي شخصياً عليه ونشره في الجريدة الرسمية

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش

فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر

فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر