«الري»: التصريح المتداول للوزير بشأن بناء السدود «خارج عن السياق»

ردت وزراة الموارد المائية والري، على التصريح المتداول للدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، والذي أفاد بـ”أنه ليس لدينا مشكلة في بناء السدود في حوض النيل”، وذلك أثناء مداخلته على برنامج “كلام تاني”، المذاع بقناة دريم.

وأفادت الوزراة، بحسب البيان الصادر اليوم الثلاثاء، أن ” هذا التصريح اجتزأ، وأُخرج عن السياق الذي قيل فيه”.

وأوضحت أن الدكتور عبد العاطي، أشار في مداخلته، إلى أنه ” لا توجد مشكلة عند مصر في مشروعات السدود، بشرط أن نتفق على أسلوب الإنشاء، التشغيل، والإدارة بحيث لا تؤثر على مصر”.

المداخلة الخاصة بـ وزير الموارد المائية والري ببرنامج “كلام تاني”…

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