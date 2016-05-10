«الإسكان» تطالب الحاجزين بالقاهرة الجديدة والسلام ودهشور باستكمال جدية الحجز

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، مسئولي مشروع الإسكان الاجتماعي، بإرسال رسائل للحاجزين بالقاهرة الجديدة، مدينة السلام، ودهشور، بـ٦ أكتوبر.

وجاء ذلك لحثهم على سرعة استكمال سداد مبلغ جدية الحجز، بفروع بنك التعمير والإسكان المحددة، والتحويل في جهاز مدينة بدر، بالنسبة للحاجزين بالقاهرة الجديدة، والسلام.

وقال المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، بحسب البيان الصادر اليوم الثلاثاء، إنه ” بدأ الثلاثاء الماضي، استقبال الحاجزين بمدينتي القاهرة الجديدة، والسلام، الراغبين في التحويل لمدن:” الشروق، 15 مايو، وبدر”، لاستكمال سداد جدية الحجز بمبلغ 4 آلاف جنيه ليصبح 9 آلاف جنيه”.

وأضاف أن السداد مستمر حتى يوم الخميس الموافق الـ 30 من يونيو، خلال فترة مواعيد العمل الرسمية للبنك.

وأوضح أن الحاجزين بمدينة القاهرة الجديدة، يسددون بفرع بنك التعمير والإسكان بالتجمع الأول، بالقاهرة الجديدة مج9، عمارة 3أ خلف جهاز التجمع الأول، والحاجزين بمدينة السلام، يسددون بفرع بنك التعمير والإسكان، الكائن بسوق الجملة بالعبور – مجمع البنوك ك25 طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

وأضاف، أنه عقب سداد الـ٤ آلاف جنيه عليهم التوجه إلى مقر جهاز مدينة بدر، لملأ استمارة التحويل إلى المدينة التي يرغبون التحويل لها، من المدن الثلاث: ” بدر، ١٥ مايو، والشروق”، وهناك بالفعل ٣٥٠٠ مواطن تقريبًا، قاموا بسداد المبلغ المطلوب، وملأوا استمارة التحويل، بجهاز مدينة بدر.

كما أنه على الحاجزين استكمال سداد دفعة استلام الوحدة، على أقساط ربع سنوية، لمدة عام، بمعدل 4 آلاف جنيه كل 3 أشهر ابتداءً من الأول من سبتمر المقبل، لحين تخصيص الوحدة لهم.

وأعلن نائب المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، عن أنه بدأ منذ الثلاثاء الماضي، استقبال الحاجزين بمدينة 6 أكتوبر (دهشور)، المنطبق عليهم الشروط، ولم يُصبهم الدور في المرحلة الأولى بالمدينة، ولم يقوموا بسحب مقدم الحجز، لاستكمال سداد جدية الحجز بمبلغ 4 آلاف جنيه ليصبح 9 آلاف جنيه.

> وأوضح أن الحاجزين يسددون بفرعي بنك التعمير والإسكان التاليين: ” فرع البنك بمدينة 6 أكتوبر، بالحي المتميز، بالمجاورة الثانية عمارة 22، و23، وفرع البنك بالهرم عمارة جاردينيا – محطة اسباتس، بشارع الهرم الرئيسي”.

وأشار إلى أن عليهم استكمال سداد باقي دفعة استلام الوحدة على أقساط ربع سنوية، ولمدة عام، بمعدل 4آلاف جنيه كل 3 أشهر ابتداءً من الأول من سبتمبر، لحين تخصيص الوحدة لهم.