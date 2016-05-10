حجاج مصريون يستغيثون بلجنة الشؤون الخارجية في البرلمان

تلقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب برئاسة السفير محمد العرابي، صباح اليوم الثلاثاء، استغاثة من بعض المواطنيين المصرييين المقيمين بشكل شرعي في المملكة العربية السعودية.

وقال العرابي، فى تصريحات صحفية، اليوم، إن “ما اقترفوه هو قيامهم بأداء مناسك الحج من داخل المملكة، وتم أخذ بصمتهم عند اقترابهم من مكة المكرمة في إطار حملة جماعية داخلية”.

وأضاف :”هذا التصرف يخالف القواعد والقوانين السعودية ولكنهم مهددون اﻷن بالترحيل من المملكة وحرمانهم من دخولها لمدة 10 سنوات”.

وأهابت اللجنة في اطار العلاقات المتميزة بين البلدين العفو عنهم اوتغريمهم وفقا للقانون.

كما أهابت اللجنة بجميع المصريين خارج الوطن بالالتزام الكامل بالقواعد والقوانين للدول المضيفة .

وأكد العرابى أنه سيتم إثارة المشكلة فى حضور وزيرة الهجرة؛ التى ستحضر اجتماع اللجنة اليوم.