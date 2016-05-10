أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - صلوات البصخة المقدسة ليلة الثلاثاء والصلاة على الشهيد فادي رمسيس بكنيسة مارجرجس -
الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محمود بدر: نواب «النور» غابوا عن جلسة مناقشة الأحداث الإرهابية -
عبد العال لـ«النواب»: لا وقت للتعليق على الأحداث.. لدينا تشريعات هامة -
محافظ الغربية يزور مصابي تفجير مارجرجس بمستشفيات الجامعة -
رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية -
علي عبدالعال: «الطوارئ» تطبق على الإعلام والصحافة.. وتطبيق القانون على المخالف -
نائبة: مناهج الأزهر قنابل موقوتة.. وعبد العال: التعليم بالكامل بحاجة لتنقية -
صور| محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يقدمان العزاء للأنبا بيشوي -
البرلمان يوافق علي مشروع تعديل الإجراءات الجنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سانيا: اللوم يقع على اللاعبين حال لم يشارك سيتي في دوري الأبطال

Google+ Print
سانيا: اللوم يقع على اللاعبين حال لم يشارك سيتي في دوري الأبطال سانيا: اللوم يقع على اللاعبين حال لم يشارك سيتي في دوري الأبطال

قال باكاري سانيا مدافع مانشستر سيتي أن فريقه يجب أن يلوم نفسه فقط في حالة فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

وتعادل مانشستر سيتي مع ضيفه أرسنال بنتيجة 2-2 في الجولة الـ37 بالدوري لتضعف أمال الفريق بالتأهل لدوري أبطال أوروبا إذ أنه الفريق يحتل المركز الرابع برصيد 65 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد في المركز الخامس والأخير لديه مباراة مؤجلة ضد وست هام.

وصرح سانيا للصحفيين حسبما ورد بشبكة "إي إس بي إن":"الأمر محبط للغاية خاصة بعد الطريقة التي بدأنا بها الموسم، نحن الملامون على ما يحدث لنا لأننا نمتلك الأفضل بين يدينا".

وتابع "أعتقد أن بإمكاننا أن نكون الفريق الأفضل، وإن لعبنا مثلما فعلنا ضد أرسنال فبإمكاننا وببساطة أن نكون الأفضل لكن علينا أن نلعب بمثل تلك الطريقة طوال الموسم".

وأتم "لكن ذلك من الماضي الآن، علينا أن نقاتل حتى النهاية، وسوف نحصل على النقاط الثلاثة في أخر مباراة لنا في الموسم".

ويواجه مانشستر سيتي مضيفه سوانزي في أخر جولة من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2015-2016 والذي توج ليستر سيتي بطلا له في موسم استثنائي يوم الأحد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع