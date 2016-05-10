سانيا: اللوم يقع على اللاعبين حال لم يشارك سيتي في دوري الأبطال

قال باكاري سانيا مدافع مانشستر سيتي أن فريقه يجب أن يلوم نفسه فقط في حالة فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

وتعادل مانشستر سيتي مع ضيفه أرسنال بنتيجة 2-2 في الجولة الـ37 بالدوري لتضعف أمال الفريق بالتأهل لدوري أبطال أوروبا إذ أنه الفريق يحتل المركز الرابع برصيد 65 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد في المركز الخامس والأخير لديه مباراة مؤجلة ضد وست هام.

وصرح سانيا للصحفيين حسبما ورد بشبكة "إي إس بي إن":"الأمر محبط للغاية خاصة بعد الطريقة التي بدأنا بها الموسم، نحن الملامون على ما يحدث لنا لأننا نمتلك الأفضل بين يدينا".

وتابع "أعتقد أن بإمكاننا أن نكون الفريق الأفضل، وإن لعبنا مثلما فعلنا ضد أرسنال فبإمكاننا وببساطة أن نكون الأفضل لكن علينا أن نلعب بمثل تلك الطريقة طوال الموسم".

وأتم "لكن ذلك من الماضي الآن، علينا أن نقاتل حتى النهاية، وسوف نحصل على النقاط الثلاثة في أخر مباراة لنا في الموسم".

ويواجه مانشستر سيتي مضيفه سوانزي في أخر جولة من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2015-2016 والذي توج ليستر سيتي بطلا له في موسم استثنائي يوم الأحد.