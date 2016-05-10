شنايدرلين: لست راضيا بشكل كامل عن موسم مانشستر يونايتد

قال مورجان شنايدرلين متوسط ميدان مانشستر يونايتد إنه يشعر بعدم الرضا التام عن الموسم الذي مر به مانشستر يونايتد مشيرا إلى أن المقاييس مختلفة كليا بين ساوثامبتون والشياطين الحمر.

وكان صاحب الـ26 عاما قد انضم إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي بمبلغ 25 مليون جنيه إسترليني وشارك هذا الموسم مع مانشستر في 38 مباراة بكل المسابقات سجل خلالهم هدفا وصنع هدفا.

وصرح شنايدرلين لقناة "ليكيب 21" الفرنسية "أحب اللاعبين الموجودين، لكن بعض المباريات كانت جيدة وبعضها لم يكن جيد لست راضيا".

وتابع "لكن كل شيء مختلف في مانشستر يونايتد، مباراة جيدة في ساوثامبتون قد تكون سيئة في مانشستر".

وكان شنايدرلين قد صرح بعد فترة قليلة من انتقاله للعب مع الشياطين الحمر أن لويس فان جال مدرب الفريق شخص من الصعب إرضاؤه.