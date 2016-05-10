تقرير في الجول - وست هام يودع ملعب ' بولين جراوند ' بذكريات الماضي

قبل انتقاله إلى الملعب الأوليمبي بلندن عاش فريق وست هام يونايتد العديد من اللحظات الرائعة على ملعبه "بولين جراوند" الذي سيلعب أخر مبارياته عليه ضد مانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء.

وبعد 112 عاما من اللعب على ملعب "بولين جراوند" يرحل وست هام لرحلة جديدة في منطقة ستراتفورد، ترحل المطارق بالعديد من ذكريات الماضي إلى رحلة جديدة.

ويستعرض FilGoal.com أبرز ذكريات الملعب وتاريخه.

بولين جراوند والملعب الأوليمبي

أجر نادي وست هام منزل الشارع الأخضر والأراضي المجاورة في منطقة إيست هام من الكنيسة الكاثوليكية في 1912، ومنزل الشارع الأخضر يعرف بين سكان المنطقة باسم قلعة بولين وذلك بسبب ارتباطه بأني بولين ملكة إنجلترا في الفترة من 1533 حتى 1536.

في نوفمبر 2010 أعلن وست هام أنه تقدم بطلب للانتقال للملعب الأوليمبي وفي تلك الفترة وحتى 2012 انهارت المفاوضات، وفي مارس 2013 أعلن النادي أنه سيلعب على الملعب الأوليمبي لمدة 99 عاما بدء من أغسطس 2016.

روني مرتبط بهذا الملعب بطريقة ما

في 12 فبراير 2003 لعب منتخب إنجلترا مباراة دولية ودية مع منتخب أستراليا في تلك المباراة شارك واين روني قائد منتخب الأسود الثلاثة ومانشستر يونايتد مباراته الدولية الأولى وخسر المنتخب الإنجليزي بنتيجة 3-1 من نظيره الأسترالي.

روني سجل على هذا الملعب 12 هدفا في 17 مباراة ضد وست هام، وسيتواجه الفريقان يوم الثلاثاء بالدوري فهل يكررها روني؟

يوم خسر مانشستر يونايتد الدوري ضد بلاكبيرن والسبب وست هام

على ملعب بولين جراوند في 14 مايو 1995، كانت الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز والشياطين الحمر بحاجة للفوز لضمان لقب الدوري.

سجل مايكل هيوز الهدف الأول لوست هام في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني تعادل برايان ماكلير لمانشستر يونايتد لكن هذا التعالد لم يكن كافيا إذ أن بلاكبيرن فاز بلقب الدوري برصيد 89 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد في المركز الثاني واحتل وست هام المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة.

بطولة الأندية أبطال الكؤوس

في ذهاب نصف نهائي بطولة الأندية أبطال الكؤوس ضد ريال سرقسطة والتي فاز بها وست هام، على ملعب بولين جراوند سجل برايان دير الهدف الأول في الدقيقة 8 ثم أضاف جوني بايرن الهدف الثاني ضد الضيوف، وفي الدقيقة 54 أضاف كاناريو الهدف الأول لزاراجوزا وفي لقاء الإياب تعادل الفريقان بنتيجة 1-1.

وفي النهائي فاز وست هام على 1860 ميونيخ بنتيجة 2-0 على ملعب ويمبلي ليتوج بلقبه الأوروبي الوحيد في ذلك الموسم.

قالوا عن الملعب

سلافن بيليتش مدرب وست هام صرح عبر شبكة "سكاي سبورتس":"بالنسبة لي بدا الأمر كرؤية مسبقة لأنني كنت هنا في بولين جراوند وأتدرب وحتى نفس عمال النادي هم ذاتهم".

وتابع "حينما انضممت للنادي كلاعب في يناير 1996 لم أحتج لأي وقت لكي أتكيف لأن الطاقم التدريبي واللاعبين كانوا ودودين للغاية،

سأفتقد كثيرا للملعب، لا يهم كيف سيكون الجديد لكن دائما الجديد أفضل".

مارك نوبل قائد وست هام قال عبر شبكة "سكاي سبورتس" أيضا "حينما لعبت كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب هنا كنا نلعب كما لو كنا لاعبين للفريق الأول، وفي وقت أخر كنت أجل أشاهد المباريات في وقت ما وأحد الكشافين أتى إلي وأخبرني بأن أستعد للانضمام للفريق الأول".

وتابع "أعتقد أنني كنت في الـ16 من عمري وكان ألا باردو هو مدرب الفريق وجلست مع الفريق الأول. لدي ذكرياتي هنا".