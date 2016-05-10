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أوروجواي تستضيف مونديال السيدات تحت 17 عاما في 2018 بعد الأردن

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أوروجواي تستضيف مونديال السيدات تحت 17 عاما في 2018 بعد الأردن أوروجواي تستضيف مونديال السيدات تحت 17 عاما في 2018 بعد الأردن

(إفي): تستضيف أوروجواي نهائيات كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما في 2018 ، حسبما صرح لـ(إفي) نائب رئيس الاتحاد الأوروجوائي للعبة، رافائيل فرنانديز، لتخلف الأردن التي ستستضيف هذا العام النسخة الخامسة منه.

وقال فرنانديز:"إنه لنبأ رائع لكرة القدم الأوروجوائية لأنه يضعنا على الخريطة العالمية، كما أن الجميع يعلم أهمية كرة القدم النسائية في وقتنا هذا".

وجاء التفكير في التقدم لاستضافة هذا المونديال، الذي يقام كل عامين، بعد اختيار أوروجواي كمقر لبطولة أمم أمريكا الجنوبية للشباب تحت 20 عاما والتي أقيمت في 2015.

وأضاف "عندما نجحنا في استضافة البطولة، تأكدنا أن لدينا البنية التحتية الرياضية والفندقية اللازمة لاستضافة بطولة أكبر".

وكان أول مونديال للسيدات في هذه الفئة قد نظم عام 2008 في نيوزيلندا، وتوج منتخب كوريا الشمالية به بعد فوزه 2-1 على الولايات المتحدة.

وينتظر أن تستضيف الأردن النسخة الخامسة من المونديال هذا العام، في الفترة بين 30 سبتمبر و21 أكتوبر، وسيشارك فيه 16 منتخبا.

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