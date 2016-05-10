مواليد شهر 5 ميلادي.. من برج الثور

جدَّة ـ هند حجازي

لكل شهر ميلادي برج غربي يميِّز مواليده بصفات معيَّنة تظهر عليهم، وقد يساعدك ذلك لمعرفة طفلك أكثر وطريقة التعامل معه، ومواليد شهر5 ميلادي هم من برج الثور، الذين وهبوا فضيلة الثبات والاستقرار في شخصيتهم، وكذلك المثابرة التي قد تفضي إلى العناد ورفض الاعتراف بالهزيمة أحياناً، فقد كسب طفل برج الثور منذ الساعات الأولى إعجاب المحيطين بهم بسبب تلك السكينة التي تلازمهم. ومن أبرز صفاتهم المعروفين بها منذ الولادة الهدوء والعناد، وقد تقوم الألوان والأصوات بدورها الفعَّال في تكوين شخصيَّة هذا الطفل منذ مراحله الأولى.

ولمعرفة أكثر عن صفات طفل برج الثور التقت «سيدتي وطفلك» بالخبير الفلكي، أيمن حربي، ليذكر لنا أهم هذه الصفات:

النقاط الايجابيَّة لطفل الثور:

- هادئ، يحب الطبيعة.

- صبور، قوي الملاحظ، لا يفضل الأضواء .

- يدرس ببطء ولكن سيأتي بالدراجات النهائيَّة.

- قدرته الذهنيَّة تحتاج إلى وقت في الاستيعاب، لكن ما يستوعبه لن ينسى.

لاحظي أنَّه :

- يكره الضجيج، ويفضل الأجواء الهادئة .

- يخجل من إظهار محبته، وحساس ومرهف الشعور .

- من الصعب أن يتقبل فكرة جديدة إلا بعد اقناع .

- يحتاج إلى قليل من الثقة وثبوت على الرأي.

- قليل الكلام وخجول إلى حدٍّ ما.

النقاط التي لا بد من الانتباه إليها:

- لا تدفعيه لعمل شيء بقوة، ناقشيه بالمنطق فهو يفكر بطريقة ناضجة منذ الصغر.

- إغريقه بالحنان وتعاملي معه بالحبِّ وستسلمين من المشاكل .

- لا ترفعي صوتك عليه وتثوري بالأوامر والنقد قد يتأثر عليه سلبياً.

- اطلبي منه ما تريدين بهدوء، وسيلبي طلبك وهو سعيد .

- المناقشة وتوضيح الأمر له بهدوء تستطيعين السيطرة على عناده.

- طفل الثور لا يفضل التغيير وعليك الانتباه لذلك؛ لأنَّ التغيير روتين حياته أو مدرسته أو أصدقائه بالأمر الصعب عليه ويجد صعوبة بالتأقلم السريع لا بد من تدريج الفكرة له قبل البدء فيها.

- يتمتع طفل الثور بالذوق الرفيع والميل إلى الفنِّ بجميع أنواعه، لكن هم بحاجة إلى قليل من الثقة والتشجيع.

ويضيف الحربي أنَّ الألوان لها تأثير قوي على نفسيَّة الطفل وتصرفاته، وذلك يحدِّد حسب شخصيته، فمن الألوان التي يحبذ أن تكون في محيط طفل الثور هي:

- يفضل أن يكون في خزانته جميع الألوان التي تبعث له النشاط والحيويَّة.

- طفل الثور خجول وهادئ بطبعه، يفضل أن تكون الألوان جريئة بدرجاتها الفاتحة لكي تساعده على تقليل نسبة الخجل وزيادة الجرأة لديه مثل (الأحمر، الأصفر، البرتقالي، البنفسجي، الأبيض).

- يفضل له الألوان النابضة بالحياة، الغنيَّة بالحيويَّة ومتنوِّعة، مثل ألوان الورود والزهور والطبيعة.

- الألوان المحبذة أن تكون في غرفة نومه مجموعة من ألوان ويفضل أن يجمع بين الألوان الهادئة مع الدافئة.

وأخيراً الذي يستنتج من طبيعة طفل برج الثور أنَّه يمكن أن ينجح في هذه المجالات :

-الكتابة، الديكور والفن بأنواعه، الصحافة.