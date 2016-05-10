كيف أعلنت نجمات هوليود خبر حملهن في 2016

في السنوات الأخيرة، كثرت الأضواء والأخبار عن شهيرات هوليوود الحوامل، بعد أن أصبح الحمل تاجاً يميز شهرة هذه النجمة أو تلك، فبات الإعلان عن الحمل أمراً في غاية الأهمية، أحياناً تكشف عنه النجمة، وأحياناً يتسرب إلى وسائل الإعلام عن طريق الباباراتزي.

لاسي تشابيرت وإعلانها حملها عبر الإنستغرام

أعلنت الممثلة الأمريكية لاسي تشابيرت، نجمة الفيلم الكوميدي "the Mean Girls" عبر صفحتها على "إنستجرام"، أنها حامل بمولودها الأول من زوجها ديف نيهدار، وأنها تنتظر قدوم طفلها قبل نهاية العام الحالي، وعلقت تشابيرت البالغة من العمر 33 عاماً على إنستجرام قائلة: "كلبتي كيتي لا تبدو متحمسة مثلنا الآن، بينما أنا وزوجي في قمة سعادتنا".

أكدت تشابيرت أنها ستتجنب إعلان جنس الجنين لوسائل الإعلام لأطول فترة ممكنة.

هولي ماديسون .. عبر الصحف

الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية هولي ماديسون، حامل في مولودتها الثانية من زوجها باسكال روتيلا، كما أوردت الصحف، وتنتظر قدوم طفلتها في أغسطس المقبل. ولدى هولي ماديسون وزوجها باسكال روتيلا طفلة تدعى رينبو، حسبما قالت ماديسون البالغة من العمر 36 عاماً، فإن زوجها وابنتها أول من علما بخبر حملها، وأضافت: "لقد أخبرت ابنتي أنها ستستقبل شقيقة لها قريباً، وأنا أعتقد أنها ستكون أختاً كبيرة جيدة للغاية".

إيميلي بلنت عبر الظهور في حفل

في حملها الثاني تحكي الفنانة الهوليوودية، التي كشفت عنه إيميلي بلنت، في حفل جمع نجوم هوليوود، تحدثت عن حياتها كأم، وكيف تغيرت للأفضل بعد أن أنجبت طفلتها، وعن حملها الجديد، تجد أنها بحاجة للتأقلم مع هذا الوضع الجديد.

إيميلي التي ظهرت مع زوجها الممثل جون كراسنسكي (36 عاماً). كانت سعيدة؛ لأن طفلتها هازل بدأت تعلم بعض الكلام.

كيلي رولاند عن طريق البابراتزي

بعد مرور 7 أشهر على إنجاب طفلها الأول، حملت المغنية الأمريكية كيلي رولاند، المتزوجة من Tim Weatherspoon بطفلهما الثاني.

رولاند البالغة من العمر 34 عاماً، لم تعلن هذا الأمر بنفسها، بل شاهدتها كاميرات البابراتزي، وهي تضع يدها على بطنها، أثناء تجوالها داخل أحد المحالّ المخصّصة لبيع ثياب الأطفال في غرب هوليوود.

وكانت كيلي قد كشفت في حديث سابق عن أمنيتها بتأسيس عائلة كبيرة، وعن رغبتها بإنجاب المزيد من الأطفال، بعد 4 أو 5 سنوات، على الأقلّ.

يُشار إلى أنّ رولاند زفّت خبر حملها الأول بطريقة غريبة ومعبّرة، حيث نشرت صورة حذاءين على موقع إنستغرام، الأول لرجل كبير، والآخر لطفل صغير.

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