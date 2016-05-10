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بيليه: لا أعلم ماذا حدث لمتعة كرة القدم البرازيلية

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بيليه: لا أعلم ماذا حدث لمتعة كرة القدم البرازيلية بيليه: لا أعلم ماذا حدث لمتعة كرة القدم البرازيلية

قال أسطورة البرازيل بيليه إنه لازال حزينا بسبب الخسارة في نصف نهائي كأس العالم 2014 من ألمانيا بنتيجة 7-1، وتساءل عما حدث لمتعة الكرة البرازيلية.

وصدر فيلم رياضي جديد بعنوان "بيليه: مولد أسطورة"، وخلال ذلك الفيلم تحدث بيليه عن الخسارة من ألمانيا وأنه لازال يذكر تلك المباراة، مشيرا إلى أنه بكى أثناء مشاهدتها.

وصرح بيليه "أنا حزين لأنني سأتحدث عنها ".

وأضاف "لقد بكيت وأنا أشاهد المباراة ليس بسبب النتيجة، لكن بكائي كان لأنني لا أعرف ماذا حدث لمتعة الكرة البرازيلية".

وتابع "ربما هذا الصيف خلال الأولمبياد وبطولة كوبا أمريكا قد نذكر العالم بطريقة لعب البرازيل، لكن هذا لن يكون سهلا أخشى أننا خسرنا طريقتنا".

وخلال الصيف المقبل سيشارك البرازيلي في أولمبياد ريو دي جانيرو وكذلك بطولة كوبا أمريكا وذلك للاحتفال بمرور قرن على إنشاء اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "الكونيمبول "

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