رئيس ليون: حاتم بن عرفة لم يقرر موقفه من برشلونة بعد

قال جيان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون أن حاتم بن عرفة نجم نادي نيس لم يقرر موقفه بعد من الانضمام لبرشلونة، وأوضح أن المنافسة مع ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا ولويس سواريز صعبة للغاية.

وبدأ بن عرفة مسيرته الاحترافية مع نادي ليون في عام 2004 واستمر مع النادي حتى عام 2008 قبل أن ينضم لمارسيليا ويلعب له حتى 2011 ثم انضم إلى نيوكاسل يونايتد

حتى عام 2015 لكنه لم يحالفه التوفيق ليعيد اكتشاف نفسه بعد انتقاله إلى نيس في 5 يناير الماضي.

وصرح أولاس إلى البرنامج الإذاعي "كلوب ليزا":"لقد تحدثت مع حاتم يوم السبت، لم يصل لقراره النهائي بعد".

وأضاف "أعتقد أن الأمر ذاته يمر به مهاجم فريقي أليكساندر لاكازيت يجد الأمر رائع للغاية أن ينضم لبرشلونة".

وتابع "لكن في المقابل سيدخل في منافسة قوية للغاية وصعبة جدا مع ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا ولويس سواريز".

وشارك بن عرفة هذا الموسم في الدوري الفرنسي مع نيس بـ33 مباراة وسجل خلالهم 17 هدفا كما صنع 5 أهداف أخرى.