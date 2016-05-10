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وست هام: تقدمنا بعرض كبير لضم مهاجم ممتاز من فرنسا

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وست هام: تقدمنا بعرض كبير لضم مهاجم ممتاز من فرنسا وست هام: تقدمنا بعرض كبير لضم مهاجم ممتاز من فرنسا

قال ديفيد سوليفان أحد ملاك وست هام إن فريقه قد تقدم بعرض يقدر بـ30 مليون يورو من أجل ضم أحد المهاجمين الكبار في الدوري الفرنسي.

ولم يذكر سوليفان اللاعب باسمه لكن عدد من التقارير قد ربطت وست هام بضم أليكساندر لاكازيت مهاجم ليون وميتشي باتشوايي مهاجم مارسيليا.

وصرح سوليفان لشبكة "سكاي سبورتس":"نأمل أن نتمكن من ضم لاعبين متميزين خلال الفترة المقبلة، لقد تقدمنا بعرض قيمته 30 مليون يورو لضم مهاجم كبير في فرنسا وستكون هناك صفقات أخرى".

وأضاف "نحن سوف نتقدم بعرض جديد للاعب في الدوري الإنجليزي بقيمة 20 أو 25 مليون جنيه إسترليني هذا الأسبووع لذا أيا كان ما سيحدث سنضم مهاجما متميزا".

وأتم "إنها مسألة نية، سوف نصرف ما بين 30 و50 مليون جنيه استرليني على الصفقات هذا الصيف".

وشارك لاكازيت هذا الموسم مع ليون في 33 مباراة بالدوري سجل خلالهم 21 هدفا وصنع 3 أهداف، بينما شارك باتشوايي مع مارسيليا بالدوري في 36 مباراة سجل خلالهم 17 هدفا وصنع 9 أهداف.

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