قرار بإنشاء الحرس الرئاسى الليبى لتأمين المقرات الرئاسية والأهداف الحيوية

أصدر المجلس الرئاسى الليبى بصفته القائد الأعلى للجيش الليبى قرارًا بإنشاء الحرس الرئاسى، والذى يتكون من وحدات الجيش والشرطة الذين يتم اختيارهم وإعادة تبعيتهم من مختلف الوحدات وكذلك الراغبين بالالتحاق للخدمة بصفوفه من مختلف المدن الليبية.

وذكر القرار، الذى نشر على موقع المجلس الرسمى اليوم، ورقمه «2» لسنة 2016، المهام المكلف بها، وهى تأمين المقرات الرئاسية والسيادية والمؤسسات العامة والأهداف الحيوية بما فى ذلك منافذ الدخول البرية والبحرية والجوية ومصادر وخطوط المياه ومحطات الطاقة الكهربائية، وأية مهام أخرى يكلف بها.

وأشار القرار إلى أن مقر الحرس الرئاسى هو مدينة طرابلس، ويشترط أن يتولى إمرة الحرس الرئاسى ضابط لا يقل عن رتبة عقيد.

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