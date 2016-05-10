حاخام يقود مستوطنين لاقتحام "الأقصى" وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

قامت مجموعات من المستوطنين اليهود- يتقدمهم الحاخام المتطرف "يهودا غليك" الثلاثاء، باقتحام جديد للمسجد الأقصى المبارك بفلسطين من باب المغاربة، وبحراسة كبيرة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة، والتدخل السريع بشرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وقال شهود عيان أن الحاخام غليك ومجموعته نفذوا جولة استفزازية فى المسجد الأقصى، امتدت من باب المغاربة، مرورا بالساحة الأمامية للجامع القبلى، ثم منطقة المصلى المروانى، وصولا إلى باب الرحمة قبل العودة بمسار آخر، والخروج من باب السلسة، وسط هتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين، ورقابة حذرة من حراس وسدنة الأقصى.

وجدد المستوطنون اقتحامهم للمسجد صباح اليوم بمجموعات صغيرة ومتتالية، فى حين واصلت قوات الاحتلال فرض إجراءاتها المشددة بحق الشبان والنساء، واحتجاز بطاقاتهم الشخصية خلال دخولهم للمسجد.

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