إسرائيل تقرر إغلاق معبر "كرم أبو سالم" مع غزة غدا بسبب الأعياد اليهودية

>قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى إغلاق معبر "كرم أبو سالم" التجارى جنوب شرق قطاع غزة غدا الأربعاء وبعد غد الخميس بحجة الأعياد اليهودية.

وقالت مصادر فلسطينية إن الجانب الإسرائيلى أبلغ بأن معبر كرم أبو سالم سيكون مغلقا يومى الأربعاء والخميس.

وأضافت أن المعبر سيتم فتحه يوم الأحد المقبل، وأن الجانب الفلسطينى لم يتلق حتى اللحظة معلومات من سلطات الاحتلال بإمكانية فتحه استثنائيا يوم الجمعة من عدمه.

ويعتبر "كرم أبو سالم" المعبر التجارى الوحيد الذى تدخل منه البضائع والوقود إلى قطاع غزة، وتغلقه سلطات الاحتلال يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع، وخلال الأعياد اليهودية.

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