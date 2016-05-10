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مدرب منتخب الشباب: استهلاك رمضان؟ كنت ألعب 5 مباريات بالأسبوع في نفس سنه

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مدرب منتخب الشباب: استهلاك رمضان؟ كنت ألعب 5 مباريات بالأسبوع في نفس سنه مدرب منتخب الشباب: استهلاك رمضان؟ كنت ألعب 5 مباريات بالأسبوع في نفس سنه

قال معتمد جمال المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 1997 إن اعتراض النادي الأهلي على خوض رمضان صبحي لمباراة أوغندا خوفا من استهلاكه مبرر غير منطقي.

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وأضاف جمال عبر قناة CBC: "كنت أريد ضم رمضان صبحي مبكرا ليتدرب مع منتخب الشباب فترة قبل لقاء أوغندا يوم 21 مايو، ولكن النادي الأهلي رغب أن يشارك اللاعب بلقاء الإنتاج يوم 18".

واستدرك "ولكن لا أتفق مع ما قيل إن منتخب الشباب يستهلك رمضان صبحي، فهو لا يلعب حاليا سوى للأهلي والمنتخب الأول أما الأوليمبي انتهى مشواره منذ 8 أشهر".

وواصل "كما أنه لا يزال لاعبا صغيرا، وعندما كنت في سنه، كنت ألعب 5 مباريات في الأسبوع، مباراتين مع فريق 17 سنة، ومثلهما مع فريق 19 ومباراة مع فريق 21 سنة".

وتابع "كنت ألعب مباراتين في اليوم الواحد، الأولى الساعة 1 والثانية الساعة 3، أما رمضان صبحي كان تعرض للإيقاف مباراتين لطرده أمام إنبي، فأين الإرهاق والاستهلاك؟".

وأتم معتمد جمال "كما أنني سألت رمضان صبحي هل تريد خوض مباراة روما وعدم اللعب أمام أوغندا، وأكد لي رغبته القوية في اللعب مع منتخب جيله".

وكان النادي الأهلي قد الموافقة على انضمام رمضان إلى منتخب الشباب، ليغيب عن مواجهة روما الودية المقرر لها يوم 20 مايو الجاري في الإمارات. (طالع التفاصيل)

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