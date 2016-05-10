«السادات» يطالب الحكومة بالتوقف عن ملاحقة النشطاء والمثقفين وأصحاب الرأى

دعا النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الثلاثاء، الحكومة إلى التوقف عن ملاحقة النشطاء والمثقفين وأصحاب الرأى تحت دواعى الأمن والاستقرار ما لم توجد أدلة ثابتة وضرورة الإفراج عن أي محتجز غير موجه له اتهامات واضحة.

وأشار السادات، خلال بيان صادر عنه اليوم، إلى أن هذه الأساليب المناهضة لحقوق الإنسان والقوانيين المعمولة بها في هذا المجال عفا عليها الزمن ولايجب أن نتعامل بها فى عصرنا هذا الذى أصبحت فيه وسائل التواصل الإجتماعى بأشكالها المختلفة تتيح للجميع المعرفة وتبادل الرأى حول ما يحدث فى شتى أنحاء العالم لحظة بلحظة.

وأكد النائب البرلماني، ضرورة أن تتعامل الحكومة مع النشطاء والمثقفين وأصحاب الرأى بالإستماع اليهم وتوضيح الحقائق لهم وتصحيح الصورة المغلوطة لديهم عن موضوع أو قضية ما وأن تؤكد الحكومة احترامها للدستور والقانون من خلال احترام الحق في التعبير عن الرأي وعدم تكميم الأفواه.

وأوضح أن سياسة إسكات الأصوات منهج خاطئ يزيد الأمور تعقيدا وسوف يضعنا أمام أزمات وإحتقانات نحن في غنى عنها حتى لا نستنزف طاقاتنا وجهودنا فى مواجهات لا لزوم لها فالأفضل التركيزعلى قضايا الاقتصاد والتنمية لتحقيق الخيروالحياة الكريمة للمواطنين .