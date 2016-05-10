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صحيفة إسبانية: مدريد تتضامن مع مصر فى الحرب على الإرهاب

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صحيفة إسبانية: مدريد تتضامن مع مصر فى الحرب على الإرهاب صحيفة إسبانية: مدريد تتضامن مع مصر فى الحرب على الإرهاب
أدانت الإسبانية بشدة الهجوم الذى حدث فى جنوب القاهرة، والذى أسفر عن مقتل ثمانية من رجال الشرطة.

ووفقا لصحيفة "تى انتريسا" الإسبانية، فقد أعربت وزارة الخارجية الإسبانية عن أسفها العميق لأسر وزملاء الضحايا، وأكدت تضامنها الكامل مع السلطات المصرية فى حربها ضد الإرهاب.

كما أعربت إسبانيا عن ثقتها فى أن السلطات المصرية ستقدم المسئولين عن هذا "العمل الإجرامى" إلى العدالة قريبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم الإرهابى فى حلوان، جنوب القاهرة، أودى بحياة 8 من رجال الشرطة قتلوا، وكان المهاجمون ملثمين.


>- مأموريات أمنية تبحث عن مرتكبى حادث حلوان بالمناطق الجبلية..التحريات تؤكد شراء الجناة للسلاح من تجار بالصف..وتوقيف عدد من المشتبه فيهم..وإعادة معاينة مسرح الجريمة ووضع تصورات لتنفيذه وأماكن هروب الجناة

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مصر 365

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