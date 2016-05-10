صحيفة إسبانية: مدريد تتضامن مع مصر فى الحرب على الإرهاب

أدانت الحكومة الإسبانية بشدة الهجوم الذى حدث فى جنوب القاهرة، والذى أسفر عن مقتل ثمانية من رجال الشرطة.

ووفقا لصحيفة "تى انتريسا" الإسبانية، فقد أعربت وزارة الخارجية الإسبانية عن أسفها العميق لأسر وزملاء الضحايا، وأكدت تضامنها الكامل مع السلطات المصرية فى حربها ضد الإرهاب.

كما أعربت إسبانيا عن ثقتها فى أن السلطات المصرية ستقدم المسئولين عن هذا "العمل الإجرامى" إلى العدالة قريبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم الإرهابى فى حلوان، جنوب القاهرة، أودى بحياة 8 من رجال الشرطة قتلوا، وكان المهاجمون ملثمين.

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