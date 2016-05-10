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المرصد السوري: الإفراج عن 11 سجينًا من أصل 26 من «حماة المركزي»

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المرصد السوري: الإفراج عن 11 سجينًا من أصل 26 من «حماة المركزي» المرصد السوري: الإفراج عن 11 سجينًا من أصل 26 من «حماة المركزي»

أرشيفية

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان (معارضة)، اليوم الثلاثاء، بأن سلطات سجن حماة المركزي، أفرجت عن 11 سجينًا.

وأوضح أن جاء ذلك في إطار تنفيذ الاتفاق المبدئي، لإنهاء إضراب نحو 800 سجين معظمهم من المعتقلين السياسيين.ه

ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم، عن المرصد – الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرًا له- تأكيده أن السلطات أفرجت عن 11 سجينًا حتى الآن من أصل 26 كان من المقرر أن يفرج عنهم يوم أمس الإثنين.

ولفت المرصد إلى أنه في المقابل، تخلى السجناء عن احتجاز عددٍ من عناصر قوات النظام.

وكان السجناء قد سيطروا على السجن الواقع على بعد 210 كيلومترات من دمشق، واحتجزوا حراسه كرهائن.

وردت القوات الحكومية السورية بفرض حصار، حاولت خلاله اقتحام السجن المدني، يوم الجمعة باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، والطلقات المطاطية في محاولة لإنهاء التمرد، لكن تلك المحاولة فشلت.

 

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