حبس كبير باحثين ومراجع تحصيل بضرائب الشركات المساهمة لاتهامهما بتقاضى رشوة

قررت نيابة بولاق الدكرور، حبس كبير باحثين بإدارة الحجز والتحصيل ومراجع بإدارة الحجز والتحصيل بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط "ع.ح" كبير باحثين بإدارة الحجز والتحصيل، و"وم.ك" المراجع بإدارة الحجز والتحصيل بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة، وذلك لقيامهم باستغلال مواقعهم الوظيفية وطلب مبلغ 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأعلاف مقابل تخفيض الفوائد المستحقة على الشركة من عام 1997 حتى عام 2001، وكذا إيقاف إجراءات الحجز على الشركة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تقاضيهما مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب الشركة.