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إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

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إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية
شهدت منطقة الجبل الأصفر بالخانكة بمحافظة القليوبية، إصابة 7 أشخاص خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة من رئيس مباحث مركز الخانكة، يفيد بتلقيه بلاغا بمشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بناحية منشية الجبل الأصفر - القلج.

وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كل من: طرف أول "ياسر.م.م 35 سنة" كهربائى مصاب بخدوش بالوجه وسحجة بفروة الرأس وجرح قديم باليد اليمنى، و"عبد الرحمن.ع.ش 22 سنة" مجند ومقيم ذات الناحية وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار مصاب بسحجة بالقدم وكدمة بالكوع الأيمن ، و"شوقى .ا.ش 25 سنة" طالب مصاب برش خرطوش بالساق اليمنى وجروح سطحية متفرقة بالجسم، و"حسن.ح.م" 41 سنة نجار، و"محمد .ح.ا 26 سنة" نجار، و"خيرت.خ.م 34 سنة" حداد، و"أحمد. م.ش 26 سنة" كهربائى، و"طارق .ا.ع 22 سنة "سائق.

وطرف ثانى "أحمد.س.ت"، 32 سنة حداد مصاب برش خرطوش بالقدم اليسرى، و"محمود .م.ع 25 سنة" نجار مصاب برش خرطوش بالقدم اليمنى، و"محمد .ا.ا 52 سنة" نجار مصاب برش خرطوش بالساق اليسرى، و"سعيد.م.ع" 37 سنة حداد مصاب برش خرطوش بالبطن والظهر، لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة، وتطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب وإطلاق الأعيرة النارية وإحداث ما بهم من إصابات .

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتم نقل المصابين لمستشفى الخانكة المركزى للعلاج عدا الثانى عشر، تم تحويله لمستشفى السلام بالقاهرة للعلاج.
>وتم إخطار الشرطة العسكرية فى حينه، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9551 جنح مركز الخانكة لسنة 2016 ، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق .


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