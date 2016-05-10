بالصور.. ضبط 18 عاطلا بحوزتهم مخدرات وأسلحة فى القليوبية

شنت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام وقطاع مكافحة المخدرات حملة مكبرة على البؤر الإجرامية على نطاق أقسام ومراكز محافظة القليوبية، وأسفرت عن ضبط 18 سنة عاطل بحوزتهم كميات من الحشيش والهيروين والبانجو والأسلحة البيضاء.

كان اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من اللواء أشرف عبدالقادر، مدير المباحث الجنائية، بالواقعة.

كان ضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات قد تمكنوا من ضبط "حامد ماهر" 40 سنة عاطل ومقيم ميت السباع – دائرة مركز بنها وبحوزته عدد 144 قرصا مخدرا ومبلغ مالى 11200 جنيه وعدد 2 هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهواتف للاتصال بعملائه.

كما تمكن ضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات من ضبط "مصطفى محمود" 40 سنة عاطل ومقيم عرب السباعات – دائرة مركز بنها وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 400 جرام ومبلغ مالى 8000 جنيه وهاتف محمول وسلاح أبيض "سنجه"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع، وضبط "محمد عبدالمغنى 30 سنة عاطل ومقيم كفر الحصة – دائرة المركز مراقب هارب فى قضية جنايات قسم اول بنها لسنة 2011م – سرقة بالإكراه الحكم مراقبة 3 سنوات وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى 65 جنيها وهاتف محمول.

وتمكن ضباط مباحث مركز القناطر الخيرية من ضبط "مصطفى عبد المنعم" 23 سنة عاطل ومقيم دائرة المركز وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 70 جراما ومبلغ مالى 530 جنيها وهاتف محمول وسلاح أبيض "مطواه"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع، وضبط "خيرى عبدالرسول" 25 عاطل سنة ومقيم عزبة الميبنى – دائرة القسم وبحوزته كميه من مخدر الحشيش تزن حوالى 100 جرام ومبلغ مالى 220 جنيها وهاتف محمول.

فيما تمكن ضباط مباحث مركز قليوب من ضبط "بركات زهدى" 26 سنة عاطل ومقيم مدينة السعادة – دائرة قسم أول شبرا الخيمة وبحوزته عدد 300 قرص مخدر ومبلغ مالى 3350 جنيها وعدد 2 هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للآقراص المخدره بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهواتف للاتصال بعملائه.

كما تمكن ضباط مباحث قسم الخانكة من ضبط "أحمد صدقى" 29 سنة عاطل "ومقيم الجبل الأصفر – دائرة مركز بنها وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 125 جراما ومبلغ مالى 70 جنيها وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

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وتمكن ضباط مباحث قسم ثان بنها من ضبط "بلال محمد" 29 سنة عاطل ومقيم أتريب – دائرة القسم وبحوزته 5 أقراص مخدر ومبلغ مالى 130 جنيها وهاتف محمول، وبمواجهته أعترف بحيازته للآقراص المخدره بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهوتف للاتصال بعملائه.

فيما تمكن ضباط مباحث قسم الخصوص من ضبط "محمد حسين" 23 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 20 جراما ومبلغ مالى 120 جنيها وهاتف محمول وسلاح أبيض "مطواه".

وتمكن ضباط مباحث قسم اول شبرا الخيمة من ضبط "محمد أحمد " 23 سنة عاطل ومقيم المنشية الجديدة – دائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 80 جراما وسيجارة مشتعلة ومبلغ مالى 135 جنيها وهاتف محمول، وضبط "أحمد سامى 31 سنة عاطل ومقيم الفرنوانى – دائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 100 جرام ومبلغ مالى 115 جنيها وهاتف محمول

>وتمكن ضباط مباحث مركز الخانكة من ضبط "كامل جمال" 23 سنة عاطل ومقيم ابوزعبل - دائرة المركز، وبحوزته 200 قرص مخدر ومبلغ مالى 250 جنيها وهاتف محمول.

وتمكن ضباط مباحث قسم الخصوص من ضبط "أحمد عبدالتواب" 19 سنة عاطل ومقيم النورة - دائرة القسم وبحوزته 80 قرصا مخدرا ومبلغ مالى 160 جنيها وهاتف محمول، كما تمكن ضباط مباحث مركز طوخ من ضبط "حازم محمود" 24 سنة عاطل ومقيم اجهور الكبرى – دائرة المركز وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 150 جراما ومبلغ مالى 170 جنيها وهاتف محمول، وتمكن ضباط مباحث قسم قها من ضبط "عبدالرحمن جابر" 19 سنة عاطل ومقيم سنديون – دائرة القسم وبحوزته كميه من مخدر الحشيش تزن حوالى 20 جراما ومبلغ مالى 40 جنيها وهاتف محمول.

كما تمكن ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط "حلمى خليفة" 35 سنة عاطل ومقيم مساكن اسكو – دائرة القسم وبحوزته كميه من مخدر الحشيش تزن 40 جراما ومبلغ مالى 150 جنيها.

وتمكن ضباط مباحث مركز كفر شكر من ضبط "إسلام محمد" 27 سنة عاطل ومقيم اسنيت - دائرة المركز، وبحوزته 57 قرصا مخدرا ومبلغ مالى 430 جنيها وهاتف محمول، كما تمكن ضباط مباحث قسم قليوب من ضبط " محمد محمد " 45 سنة عاطل ومقيم نوى - دائرة مركز شبين القناطر وبحوزته 60 قرصا مخدرا ومبلغ مالى 130 جنيها وهاتف محمول.

كما تمكن ضبط "سلامة حسن" 32 سنة عاطل ومقيم جزيرة بلى – دائرة مركز بنها، و"سعيد حسن" 19 سنة طالب بالثانوى الزراعى ومقيم ذات الناحية، بتكوينهما تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات وبتفتيش مسكن المأذون بتفتيشهما أمكن ضبطهما.

كما تم ضبط كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 250 جراما وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 25 جراما ومبلغ مالى 20725 جنيها ومبلغ 5 دولارات أمريكية وعدد 3 هواتف محمول وعدد 2 سلاح أبيض وميزان حساس، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بصحتها وأقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات الاتجار والهواتف للاتصال بعملائه.

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