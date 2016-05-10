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عامل يغتصب صينية طرقت باب شقته لبيعه ملابس فى حدائق القبة

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عامل يغتصب صينية طرقت باب شقته لبيعه ملابس فى حدائق القبة عامل يغتصب صينية طرقت باب شقته لبيعه ملابس فى حدائق القبة
ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عامل اغتصب بائعة صينية طرقت باب شقته لعرض ملابس عليه لشرائها، حرر محضرا بالواقعة وأمر المستشار عبد الرحمن شتلة رئيس نيابة حدائق القبة بحبسه 4 أيام.

كشفت تحقيقات حسين عزام وكيل أول نيابة حدائق القبة أن المجنى عليها بائعة صينية متجولة تطرق أبواب شقق العقارات لعرض ملابس على قاطنيها.

وفى يوم الحادث توجهت المجنى عليها "لى لى" إلى عقار بمنطقة حدائق القبة، وطرقت باب أحد الشقق وخرج عليها المتهم وعرضت عليه ملابس لشرائها، إلا أن المتهم جذبها داخل شقته بالقوة ثم جردها من ملابسها، واعتدى عليها جنسيا حتى تمكنت المجنى عليها من الهرب وتوجهت إلى قسم شرطة حدائق القبة وحررت محضرا بالواقعة وتم القبض على المتهم.


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