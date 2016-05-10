سبق طبى.. تجارب لعلاج شذوذ "الجنس مع الأطفال"

يبدو أننا على أعتاب سبق طبى جديد فى مجال علاج الانحرافات والاضطرابات الجنسية الشاذة، حيث أكد تقرير طبى نشر مؤخرا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية أنه سيتم قريبا بدء التجارب الإكلينيكية الخاصة بدواء جديد لعلاج عشق الأطفال والرغبة فى إقامة علاقات جنسية معهم "paedophilia".

ويُعرف الدواء الجديد باسم ديجاريليكس Degarelix (المادة الفعالة)، وهو فى الأصل دواء لعلاج سرطان البروستاتا، وتبلغ تكلفة العلاج به سنويا 1000 جنيه استرلينى، ويعمل عن طريق إيقاف إفراز هرمون التستوستيرون، وهو ما قد يساهم فى الحد من الرغبة الجنسية تجاه ممارسة الجنس مع الأطفال، وبالتالى يستطيع الأشخاص المصابون بعشق الأطفال فى السيطرة على سلوكهم.

ومن المقرر أن يتم بدء التجارب الإكلينيكية الخاصة بالدواء الجديد فى مدينة استوكهولم السويدية على حوالى 60 شخصا من المصابين بالولع بالأطفال ويرغبون فى ممارسة الجنس معهم، ولكنهم لم يرتكبوا أى جرائم جنسية، وأكد الباحثون أن الدواء الجديد (حال نجاح التجارب الخاصة به) سيساهم بشمل ملحوظ فى الحد من الاعتداءات الجنسية على الأطفال.

وتمثل هذه التجربة سبقا طبيا رائعا بكل المقاييس، خاصة أن الأبحاث التى أجريت فى هذا المجال محدودة للغاية بسبب بعض المخاوف الأخلاقية المتعلقة بتلك الاضطرابات الجنسية ونتيجة الصعوبات المتعلقة بجمع بيانات الأشخاص الذين يعانون من هذه الانحرافات.

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