أخصائى نفسى: مقابلة أشخاص "غير محببين" يجعلك عدوانيا

إذا كان هناك من يبحث عن وصفة لكى يصبح عدائيا فى يومين؟! فالكثير منا قادر على إعطائه إياها خلال ثوان، فالكثير من الضغوط الحياتية اليومية الحالية والتى يترك الإنسان نفسه وعقله ونفسيته فريسة لها، تحوله من شخص مسالم طبيعى هادئ وصافى الذهن، إلى شخص منفعل سهل الاستثارة لا يتمكن من ضبط عصبيته.

الدكتور محمد رمضان - المنسق العام لصندوق مكافحة الإدمان والأخصائى النفسى - أكد أن الأحداث اليومية قد تحولك إلى شخص عدائى فى فترة قياسية، فلا يتطلب منك الأمر سوى الاستسلام لهذه المؤرقات اليومية التى تتعرض لها، ويتعرض لها كل إنسان حتى تصبح عدوانيا بجدارة.

وينصح منسق صندوق الإدمان بضرورة أن تجنب النسبة الأكبر من هذه الضغوط، وأن تكون ذا حصانة منها عن طريق التعويض الحصانة النفسية، فكل منا يتعرض لهذه الضغوط وأكثر، فأنت لست وحدك من يعانى، لذا عليك أن تختلس بعض الأوقات للسفر والنزهات المنتظمة، وسماع الموسيقى، وتعلم هواية، والتعويض بالجلوس مع من تحب، فهذه الأفعال كفيلة بتخليصك من تحكم الضغوط اليومية بك.

ومن أهم الأسباب التى قد تحولك إلى شخص عدائى فى أيام، هى:

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>- مصاعب الحياة اليومية النفسية ومقابلة أشخاص غير محببين.>- ضغوط العمل المرتبطة بالحاجة المادية والمعنوية.>-الغلاء وعدم قدرتك على توفير كل ما تحتاج أن وأسرتك يؤرقك نفسيا.>- الظروف الاجتماعية الخاصة والمضطربة والأسر غير المتوافقة.>- الصدمات النفسية والعاطفية التى تتعرض لها.>- تقلب الحالة المزاجية الذى أصبح داء العصر.>- حدوث بعض الاضطرابات الهرمونية لأى سبب.

كل هذه التوترات اليومية تفقدك السيطرة على تصرفاتك، وتحولك إلى شخص عدوانى لا تقدر حجم المواقف، وهو ما يجعلك عرضة للأمراض النفسية والاكتئاب، إلا إذا تمكنت من التعويض والنسيان السريع والتخلص أولا بأول منها.

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