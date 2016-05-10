حط قطنة بفازلين أو سدادة.. نصائح لحماية ودنك من المياه أثناء الاستحمام

ونحن على أعتاب فصل الصيف وحرارته العالية، تزيد معدلات الاستحمام، وذلك للحفاظ على الجسم من درجات الحرارة العالية، والشعور الانتعاش. وكثير منا يعانى من شكوى امتلاء الأذن أو تسرب المياه لها بعد الانتهاء من الاستحمام، وهو شعور مؤذٍ وغير سار بالمرة.

الدكتور محمد النبوى – أخصائى أمراض الأنف والأذن والحنجرة بجامعة المنصورة – أكد لـ"اليوم السابع" أن حماية الأذن من تسرب المياه أثناء الاستحمام من أهم الخطوات التى تحميها من المشكلات الصحية، والالتهابات.

وذكر أن مرضى التهابات الأذن الخارجية والوسطى، عليهم اتباع تعليمات السلامة والوقاية من نفاد المياه داخل الأذن حتى لا يعانوا مشكلات مضاعفة ومن هذه العلامات التالى:

- عليك بتحضير قطعة من القطن كبيرة مليئة بالفازلين الطبى، ووضعها على حافة فتحة الأذن حتى لا تتسرب المياه لها.

>- يمكنك الاستعانة بسدادات الأذن التى تباع فى جميع الصيدليات.

>- لا تضع قطنة خالية من المادة الدهنية كالفازلين، لأنها سوف تمتص المياه لتنفذ بداخل الأذن.

>- عليك بإزالة القطنة أو السدادة فور الانتهاء من الاستحمام، ولا تجعل القطنة صغيرة الحجم حتى لا تدخل إلى الأذن عن طريق الخطأ، ولا تضغط عليها بإسراف.

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