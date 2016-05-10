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«الأرصاد»: طقس اليوم حار على الوجه البحري والقاهرة

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«الأرصاد»: طقس اليوم حار على الوجه البحري والقاهرة «الأرصاد»: طقس اليوم حار على الوجه البحري والقاهرة

أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية، وحار على الوجه البحري، والقاهرة.

كما يتوقع الخبراء، أن يكون شديد الحرارة جنوبًا نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.

وتظهر سحب منخفضة، ومتوسطة على سيناء، قد يصاحبها سقوط الأمطار هناك، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على أغلب الأنحاء خاصة على جنوب الصعيد مثيرة للرمال، والأتربة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات، ومدن : “الصغرى والعظمى القاهرة 21 \ 33، الإسكندرية 18 \ 26، مطروح 17 \ 25، بورسعيد 19 \ 24، دمياط 19 \ 26، بلطيم 18 \ 26، الإسماعيلية 20 \ 33، السويس 20 \ 34، والعريش 13 \ 24″.

 

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