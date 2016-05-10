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رودريجو دوتيرتى يفوز برئاسة الفلبين بعد انسحاب منافسيه

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رودريجو دوتيرتى يفوز برئاسة الفلبين بعد انسحاب منافسيه رودريجو دوتيرتى يفوز برئاسة الفلبين بعد انسحاب منافسيه

رودريجو دوتيرتى

فاز رودريجو دوتيرتى برئاسة الفلبين بعد انسحاب منافسيه واعترافهم بالهزيمة فى الانتخابات الرئاسية التى شهدتها البلاد أمس الاثنين.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الثلاثاء أنه بالرغم من عدم إعلان النتيجة الرسمية إلا أن مار روكساس – أقرب منافسى دوتيرتى – أقر بهزيمته فى الانتخابات.

وكانت النتائج الأولية قد أظهرت تقدم دوتيرتى لخلافة الرئيس المنتهية ولايته بنينو أكينو، حيث حصد دوتيرتى 39 فى المائة تقريبا من الأصوات بحصوله على أكثر من 14 مليون صوت، وذلك بعد فرز 90 فى المائة من الأصوات.

وقال مسئولو الانتخابات إن المشاركة كانت قياسية حيث أدلى أكثر من 81 فى المائة من الناخبين المسجلين وبالغ إجمالى عددهم 54 مليون مواطن بصوتهم فى هذه الانتخابات.

يشار إلى أن دوتيرتى (71 عاما) محام ذو شخصية مثيرة للجدل ويطلق عليه لقب “قاضى العدل” بسبب اعتماده سياسات قاسية لمكافحة الجريمة فى “دافاو” المدينة الجنوبية الكبيرة التى يتولى رئاسة بلديتها.

أ ش أ

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