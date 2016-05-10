«القوى العاملة بالنواب» تناقش تعديلات قانون النقابات بحضور «سعفان»

مراسل «ONA»:

خاطبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، والمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، وزير القوى العاملة محمد سعفان لحضور اجتماع اللجنة صباح اليوم، الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية.

يذكر أن، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع قانون مقدم من 88 عضوا بشأن تعديل بعض أحكام القانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، إلى لجنة القوى العاملة، من بين النواب الموقعين عليه جبالى المراغى رئيس اللجنة، والنائب خالد عبد العزيز شعبان، وهيثم الحريرى وآخرين.