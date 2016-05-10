أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - صلوات البصخة المقدسة ليلة الثلاثاء والصلاة على الشهيد فادي رمسيس بكنيسة مارجرجس -
الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محمود بدر: نواب «النور» غابوا عن جلسة مناقشة الأحداث الإرهابية -
عبد العال لـ«النواب»: لا وقت للتعليق على الأحداث.. لدينا تشريعات هامة -
محافظ الغربية يزور مصابي تفجير مارجرجس بمستشفيات الجامعة -
رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية -
علي عبدالعال: «الطوارئ» تطبق على الإعلام والصحافة.. وتطبيق القانون على المخالف -
نائبة: مناهج الأزهر قنابل موقوتة.. وعبد العال: التعليم بالكامل بحاجة لتنقية -
صور| محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يقدمان العزاء للأنبا بيشوي -
البرلمان يوافق علي مشروع تعديل الإجراءات الجنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«القوى العاملة بالنواب» تناقش تعديلات قانون النقابات بحضور «سعفان»

Google+ Print
«القوى العاملة بالنواب» تناقش تعديلات قانون النقابات بحضور «سعفان» «القوى العاملة بالنواب» تناقش تعديلات قانون النقابات بحضور «سعفان»

وزير القوى العاملة محمد سعفان

مراسل «ONA»:

خاطبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، والمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، وزير القوى العاملة محمد سعفان لحضور اجتماع اللجنة صباح اليوم، الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية.

يذكر أن، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع قانون مقدم من 88 عضوا بشأن تعديل بعض أحكام القانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، إلى لجنة القوى العاملة، من بين النواب الموقعين عليه جبالى المراغى رئيس اللجنة، والنائب خالد عبد العزيز شعبان، وهيثم الحريرى وآخرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا