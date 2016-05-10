تفاصيل إصابة ضابط ومجند شرطة فى انفجار عبوة ناسفة وسط العريش

قال مصدر أمنى بشمال سيناء، إن مجهولين فجروا عبوة ناسفة أثناء مرور مدرعة شرطة بميدان الرفاعى وسط مدينة العريش فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضح المصدر، أن العبوة انفجرت بالقرب من المدرعة، دون أن تصيبها بشكل مباشر، وهو ماتسبب فى اختلال توازنها وإصابة 2 من القوة التى تستقلها، وهم "ملازم أول أحمد محمد عبد الفتاح، 23 سنة ، من الشرقية، والمجند احمد السيد محمد 21 سنة ، وهما من محافظة الشرقية وتراوحت إصابتهما مابين جروح وسحجات وتم نقلهم لمستشفى العريش.

وأشار إلى أن قوات أمنية انتقلت لموقع التفجير، وأغلقت محيط المنطقة وتنفذ حملة تفتيش وملاحقات لمنفذى العملية وأن القوات يشرف عليها كبار قادة مديرية أمن شمال سيناء.

وبحسب المصادر، فإن التحقيقات تشير لتورط خلية تابعة لجماعة أنصار بيت المقدس فى الحادث الذى وقع فى توقيت بدء انتهاء حظر التجوال اليومى وانطلاق الأهالى فى الشوارع وبدء فتح المحلات، وتزامن مع المرور للدوريات الأمنية المعتاد فى هذه المنطقة .

وقال أهالى إن القوات منعت الاقتراب من مكان التفجير الذى أحدث حفرة وتسبب فى تهشم نوافذ المنازل وشروخ بعدة جدران وحالة من الرعب والخوف لحظة وقوعه، كما تطلق القوات نيرانها التحذيرية بكثافة.

استنفار أمنى بالعريش بعد انفجار عبوة ناسفة بطريق مدرعة شرطة