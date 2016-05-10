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مدينة شرم الشيخ تستعد للندوة العالمية لمنظمى الاتصالات

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مدينة شرم الشيخ تستعد للندوة العالمية لمنظمى الاتصالات مدينة شرم الشيخ تستعد للندوة العالمية لمنظمى الاتصالات
تستعد مدينة شرم الشيخ لاستقبال الندوة العالمية السادسة عشر لمنظمى الاتصالات بقاعة المؤتمرات بمدينة السلام فى الفترة من 11 إلى 14 مايو 2016.

ويتم عقد اجتماع الجمعيات الإقليمية والقطاع الخاص يوم 11 مايو، وفى يوم 12 و13 مايو تعقد جلسات حوار للمنظمين وصانعى السياسات فى الاتحاد الدولى للاتصالات، بالإضافة إلى حفل الختام النهائى يوم 14 مايو، وسوف يكون مفتوحا لجميع المشاركين.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد على يوسف وكيل مديرية الصحة بجنوب سيناء ومدير الطب الوقائى، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى للمؤتمر الدولى للاتصالات بمشاركة 32 دولة عربية وأوروبية وأن المستشفيات بمدينة شرم الشيخ على أهبة الاستعداد.

وأضاف أنه تم إعداد عمل خطة للإخلاء وتأمين المؤتمر بالأطباء والتمريض وجميع المستلزمات الطبية وجميع الأجهزة تعمل بكفاءة عالية جدا، هذا بخلاف تجهيز عيادة متكاملة بقاعة المؤتمرات.


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