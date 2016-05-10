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إصابة أسرة بسوهاج بتسمم غذائى عقب تناولهم طعاما منزليا فاسدا

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إصابة أسرة بسوهاج بتسمم غذائى عقب تناولهم طعاما منزليا فاسدا إصابة أسرة بسوهاج بتسمم غذائى عقب تناولهم طعاما منزليا فاسدا
استقبل مستشفى طما المركزى شمال محافظة سوهاج خمسة أشخاص من أسرة واحدة مصابين "بحالة إعياء شديد وقىء مستمر بادعاء تناول طعام منزلى فاسد معد من اليوم السابق.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح ،مساعد الوزير مدير سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد جلال أبوسحلى مأمور مركز شرطة طما يفيد بإصابة أسرة كاملة بتسمم غذائى عقب تناولهم طعام منزلى فاسد، وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية بوصول.

بدوى عادل أبو العلا 28 سنة عامل‏، حنان جابر مصطفى 26 سنة ربة منزل زوجة الأول، ناريمان عادل أبو العلا 15 سنة طالبة شقيقة الأول ‏نهى بدوي عادل سن 7 سنوات تلميذه‏، جمال أشرف عادل 4 سنوات نجل شقيق الأول مصابين "بحالة إعياء شديد وقىء مستمر ادعاء تناول طعام منزلى فاسد ‏وسؤال الأول قرر حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة غذاء "غير طازجة" معدة من اليوم ‏السابق ونفى الشبهة الجنائية ، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعــــة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2020 إدارى المركز لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة‏.

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