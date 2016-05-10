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"مخاطر الإدمان والمخدرات" فى ندوة لأوقاف الإسكندرية اليوم

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"مخاطر الإدمان والمخدرات" فى ندوة لأوقاف الإسكندرية اليوم "مخاطر الإدمان والمخدرات" فى ندوة لأوقاف الإسكندرية اليوم
تنظم مديرية أوقاف الإسكندرية قوافل توعوية على مستوى المحافظة بعنوان "مخاطر تعاطى وإدمان المخدرات على الفرد والمجتمع وسبل الحد من تعاطيها" يحاضر فيها الدكتور عبد الناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والشيخ البدرى السمان وكيل المديرية، اليوم الثلاثاء القادم بمسجد القبانى .

وقال مدير أوقاف الإسكندرية فى بيان، إن هذه الندوات ستتواصل بجميع الإدارات الفرعية تحت إشراف مديرى الإدارات حتى تقوم المديرية بدورها الأكمل فى توضيح موقف الإسلام من المخدرات.


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