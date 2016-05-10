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مباحث التموين بسوهاج تضبط 9 أطنان قمح فاسدة وغير صالحة للاستخدام الأدمى

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مباحث التموين بسوهاج تضبط 9 أطنان قمح فاسدة وغير صالحة للاستخدام الأدمى مباحث التموين بسوهاج تضبط 9 أطنان قمح فاسدة وغير صالحة للاستخدام الأدمى
تمكن ضباط إدارة مباحث بسوهاج بإشراف اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج والعميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقيادة العقيد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين من شن حملة تموينية لتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ‏ومحدودى الدخل.

وأسفرت عن ضبط 14 قضية تموينية من بينها ضبط "أيمن . ن . ع . أ" 43 سنة سائق حال قيادته السيارة رقم 576 ، نصف نقل ‏لحيازته أقماح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمى وتم ضبط 9 أطنان "900" كجم أقماح غير صالحة، وتحرر ‏عن ذلك المحضر رقم 8490 جنح مركز سوهاج لسنة 2016.

وضبط "جمال . ع .م" 29 سنة صاحب مخبز بلدى لتجميعة كمية من الدقيق البلدى المدعم ‏لبيعها في السوق السوداء وتم ضبط 150كجم دقيق، تحرر عن ذلك المحضر رقم 6205 جنح مركز المراغة لسنة 2016. ‏

كما تم ضبط ‏4 قضايا مخابز إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، و 5 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، قضيتان عدم مزاولة النشاط على الوجه المعتاد، وقضية إدارة منشأة بدون ترخيص وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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مصر 365

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