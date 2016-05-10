سقوط تاجر سمك بحوزته 37 طربة حشيش بالبدرشين

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة من ضبط تاجر سمك لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازته 37 طربة حشيش بالبدرشين، أمس، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للعميد حسن عليوة مدير مكافحة المخدرات بالجيزة تفيد اتجار "على.ع" تاجر سمك بالمواد المخدرة بالبدرشين، وبالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين للمتهم وتمكن النقيب أحمد فايز والرقيب وائل مصطفى من ضبط المتهم، وبحوزته 37 طربة حشيش

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات لترويجها على عملائه، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتولت النيابة التحقيق.