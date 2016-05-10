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"الناتو": مستعدون لمساعدة ليبيا إذا طلبت ذلك

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"الناتو": مستعدون لمساعدة ليبيا إذا طلبت ذلك "الناتو": مستعدون لمساعدة ليبيا إذا طلبت ذلك
قال نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسى (ناتو) ألكسندر فيرشبو، إن الحلف قد يقرر مساعدة ليبيا قبل قمته المقررة فى يوليو المقبل فى "وارسو" إذا طلبت الليبية منه الدعم.

وأضاف فيرشبو ـ وفقا لقناة "العربية" الفضائية مساء الاثنين، على هامش مؤتمر للحلف فى سلوفينيا "مازلنا مستعدين لدعم ليبيا فى بناء مؤسساتها العسكرية إذا تلقينا طلبا من الحكومة الشرعية فى ليبيا إذا حدث ذلك وتلقينا طلبا فقد نستجيب حتى قبل أن تعقد قمة وارسو" - ولم يحدد شكلا محتملا لتلك المساعدة.. وتابع "نأمل جميعا أن تعزز الحكومة التى يقودها رئيس الوزراء المعين فايز السراج سلطتها".

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالى اليوم إن مباحثات بخصوص تقديم الدعم لحكومة الوفاق الجديدة فى ليبيا ستعقد فى فيينا الأسبوع المقبل، وسيركز الاجتماع على الجهود الدولية لإحلال الاستقرار فى ليبيا التى حقق فيها تنظيم داعش مكاسب على الأرض.
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