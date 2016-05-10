بالصور.. النمر ينفي عدم مشاركته في "سيلفي 2"

نفى الفنان عبدالمحسن النمر ما نشر في إحدى الصحف السعودية حول اعتذاره عن المشاركة في الموسم الثاني من "سيلفي" أمام الفنان ناصر القصبي على خلفية انشغاله ببطولة مسلسل "الدمعة الحمراء" الذي سيعرض رمضان المقبل، مؤكداً أنه لم يصرح بأنه لن يشارك في "سيلفي" ولكن تم تأويل حديثه حول مساحة دوره الكبيرة في "الدمعة الحمراء" بأنه اعتذار عن "سيلفي 2" وهذا غير صحيح أبداً حسب تعبيره.

وقال النمر لـ "سيدتي نت": "كلمني هاتفياً الفنان ناصر القصبي بعد هذا التصريح الغير دقيق، وقال لي لماذا لا ترغب في المشاركة معي في "سيلفي 2"، متسائلاً هل قصرنا معك في أي شيئ، فأخبرته أن هذا الكلام غير صحيح، فطلب مني المشاركة معه في حلقتين، ولكني اتفقت معه على حلقة واحدة فقط، وبالفعل صورنا الحلقة وكانت أكثر من رائعة مع الفنانين والمخرج أوس الشرقي. وبعد تصويري حلقة في "سيلفي 2" اتصل بي هاتفياً الفنان عبدالله السدحان وطلب مني المشاركة معه في مسلسل "مستر كاش"، وقال لي "اشمعنى" تشارك مع ناصر القصبي وأنا لا، فأخبرته أنني أرحب بالعمل معه هو وناصر فهما صديقاي، واتفقت على المشاركة في حلقة واحدة أيضا".

وأضاف: "بشكل عام راضيت الاثنين، فلا استطيع أن أغضب أصدقائي وزملائي ناصر القصبي وعبدالله السدحان، ومثل العام الماضي أقدم في رمضان حلقة واحدة في "سيلفي 2" مع ناصر وحلقة واحدة في "مستر كاش" مع عبدالله. ولا يمكنني أن أكون جزءاً من خلاف وهمي بين القصبي والسدحان فهما أصدقاء وأخوة وأحباب، وعندما كنا نصور "سيلفي 2" كان ناصر القصبي لا يذكر عبدالله إلا بالخير ويقول عنه تقديراً أبو تركي، وذات الأمر عندما كنت أصور "مستر كاش" كان عبدالله السدحان يذكر ناصر بالخير ويلقبه دائماً أبو راكان. وأعتقد أن الصحافة أحياناً تضخم الخلاف، وموضوع الخلاف بين ناصر وعبدالله مجرد شوشرة صحفية "بايخة" ليس لها معنى".

واعتبر عبدالمحسن النمر أن مشاركته مع ناصر في مسلسله وعبدالله في عمله الرمضاني دليل على كذب إدعاء بعض الفنانين أنه إذا شارك مع القصبي يرفض السدحان مشاركته في مسلسله وبالعكس وهذا الكلام عار تماماً عن الصحة حسب تصريحه، مبيناً أنه السدحان رحب بمشاركته معه ومع القصبي أيضاً والعكس صحيح، وأوضح أنه قدم حلقة كوميدية في إطار سياسي في "سيلفي 2" وحلقة كوميدية في قالب اجتماعي في "مستر كاش".

وتابع : "بمجرد أن جاءتني الدعوة للمشاركة في "سيلفي 2" و"مستر كاش" وافقت على الفور، فناصر القصبي فنان كبير وصديق منذ زمن طويل، وأعتقد أننا صنعنا حالة فنية لاقت استحسان كبير من الجمهور في الحلقة التي ظهرت فيها مع ناصر في "سيلفي" رمضان الماضي، ويسعدني كثيراً تكرارا الحالة والثنائية الفنية مع القصبي. وأيضاً الفنان عبدالله السدحان فنان كبير وصديق وسعدت بالمشاركة معه في "منا وفينا" رمضان الفائت وهذا العام كذلك. وناصر وعبدالله كلاهما من جيلي وهما صديقان عزيزان على قلبي وشاركت من قبل معهما في مسلسل "طاش ما طاش"".

يشار إلى أن مسلسل "مستر كاش"من إنتاج مؤسسة فن المحلية للإنتاج الفني التابعة للفنان عبدالله السدحان، وتأليف ورشة نص تتكون من عنبر الدوسري وحسين الراشد بإشراف عبدالله السدحان، وإخراج أسد فولادكار، وبطولة: عبدالله السدحان ومحمدالعيسى ويوسف الجراح وماجد مطرب فوازوليلى السلمان وأميرة محمد ومروة محمد وعبدالمحسن النمر وشمعة محمد وأمينة العلي وأغادير السعيد ومريم الغامدي ودانا السالم وفهد العمر.

أما "سيلفي 2" فهو من إنتاج شركة يارا ميديا التابعة للمخرج أوس الشرقي، ويشرف الفنان ناصر القصبي على ورشة كتابة المسلسل التي يترأسها خلف الحربي وتضم عدداً من الكتاب ومنهم ناصر العزاز وعبدالرحمن الوابلي وعبدالعزيز المدهش،وإخراج أوس الشرقي، وبطولة: ناصرالقصبي وحبيب الحبيب وعبدالإله السناني ويوسف الجراح وأسعد الزهراني ومحمد الطويان وطارق العلي وريم عبدالله وعبدالمحسن النمر ومريم الغامدي وأغادير السعيد وريماس منصور.