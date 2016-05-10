أفضل العلاجات المنزلية لفقدان الشهية العصبى

فقدان الشهية العصبى من اضطرابات الطعام الشائعة بين المراهقين، ويكون ناتجا عن عوامل نفسية أو اجتماعية وغيرها، وحسبما جاء فى تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى"، فمرض فقدان الشهية العصبى يكون شائعا فى الغالب بين المراهقين، ويعد من اضطرابات الأكل التى تهدد الحياة.

ومن العوامل التى تؤدى إلى الإصابة به عوامل نفسية أو وراثية أو اجتماعية، وتكون علامات المرض واضحة للغاية وتشمل فقدان الشهية وفقدان الوزن غير الطبيعى ويكون شكل الجسم غير طبيعى.

وأشار التقرير إلى أنه فى معظم الحالات قد يصف الأطباء الأدوية التى يمكن أن تحفز فقدان الشهية، ولكن بدلا من الاعتماد على الأدوية من الممكن علاج هذا الاضطراب من خلال اتخاذ مساعدة من بعض العلاجات المنزلية الأكثر فعالية للغاية.

وفى هذا الإطار يقدم التقرير قائمة ببعض الأطعمة التى يجب على مرض فقدان الشهية العصبى أن يتناولوها، وتتضمن الآتى:

>1- الثوم: يستخدم فى علاج العديد من الأمراض، وبالنسبة لعلاج فقدان الشهية فالثوم من المنشطات الطبيعية التى يمكن أن تعزز الشهية بشكل كبير عن طريق تناول فص من الثوم الطازج يوميا أو إضافته إلى النظام الغذائى، فهو يعزز الرغبة فى تناول الطعام.

>2- الزنجبيل: يحتوى على العديد من الخصائص التى تعالج فقدان الشهية وتزيد الرغبة فى تناول الطعام.

>3- التفاح: يعد من الفاكهة اللذيذة التى تعمل على تعزيز الشهية للشخص بشكل فعال، وذلك من خلال تناول تفاحة واحدة فى اليوم.

>4- الليمون: فهو من المقبلات الطبيعية التى تكون فعالة لتحفيز الشهية، ومن الممكن تناوله بأى شكل من الأشكال لزيادة الجوع.

>5- عصير البرتقال: من المشروبات الشعبية الموجودة فى جميع أنحاء العالم، وشرب عصير البرتقال يعتبر فعالا للغاية فى علاج فقدان الشهية، لأنه يحتوى على خصائص مضادة للأكسدة ومفيدا جدا للجهاز الهضمى بشكل عام.

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