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تجديد حبس سائق 15 يوما لاتهامه باغتصاب سيدة كينية فى مصر الجديدة

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تجديد حبس سائق 15 يوما لاتهامه باغتصاب سيدة كينية فى مصر الجديدة تجديد حبس سائق 15 يوما لاتهامه باغتصاب سيدة كينية فى مصر الجديدة
قرر قاضى المعارضات بمحكمة الجديدة تجديد حبس سائق 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه باغتصاب سيدة كينية.

كان المستشار أسامة مرزوق، مدير نيابة مصر الجديدة، بإشراف أحمد شورب رئيس النيابة، قد أمر بعرض سيدة كينية على الطب الشرعى، على خلفية اتهامها سائقًا باغتصابها.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغًا من سيدة كينية تتهم فيه سائق سيدة الأعمال التى تعمل خادمة لديها باغتصابها داخل غرفتها بالفيلا مستغلاً غياب مالكة الفيلا. وأضافت المجنى عليها فى أقوالها، أنها فوجئت بالسائق يقتحم عليها غرفتها داخل الفيلا، ويجردها من ملابسها ويعتدى عليها جنسيًا، وتم القبض على المتهم وأمرت النيابة بحبسه.


>- النيابة تأمر بعرض سيدة كينية على الطب الشرعى اغتصبها سائق بمصر الجديدة

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مصر 365

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