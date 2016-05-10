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«جمعية الباركنسون» تنفذ دراسة ميدانية لحصر المرضى في المملكة

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بدأت الجمعية لمرضى الباركنسون (الشلل الرعاشي) بدراسة ميدانية لحصر مرضى الباركنسون في المملكة.

وتتطلب هذه الدراسة التعرف على تفاصيل حالات المصابين بالباركنسون والقائمين على رعايتهم تمهيدا لتحديد الخدمات التي يحتاجونها.

ويعد مرض باركنسون من أمراض اضطرابات النظام الحركي في جسم الإنسان، يبدأ المرض بسبب تلف الخلايا الدماغية المنتجة للناقل العصبي الدوبامين وهو من أكثر الاضطرابات العصبية انتشاراً ويتميز بظهور ثلاثة أعراض وهي: تيبس وصلابة الأطراف، بطء الحركة أو عدمها لاحقاً ورجفة في الأطراف، يصيب المرض واحدا في المئة من الأشخاص الذين يزيد عمرهم على 60 عاماً، يحدث المرض نتيجة نقص الخلايا العصبية الناقلة للدوبامين في جزء من الدماغ، كما وأن هذا المرض يصيب الرجال أكثر من النساء ويصيب كبار السن (الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً.

وقد أعدت الجمعية نموذجا للتعرف على المصابين بمرض باركنسون، ودعت في الوقت ذاته المصابين وأفراد أسرهم تعبئة النموذج وإرساله الى الجمعية، ويوضح النموذج وسائل الاتصال بالجمعية.

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