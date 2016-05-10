تحديات الكهرباء تستدعي استثمارات عالية.. ومستعدون لأحمال الصيف

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور صالح العواجي أن استعدادات الشركة لصيف هذا العام في أفضل حالاته، موضحا، أنه لا توجد منظومة في العالم تخلو من الانقطاعات، وذلك بسبب بعض الحوادث العرضية التي ليست بيد الشركة ومنها "الحوادث التي تقع في الطرق وتؤدي احيانا الى عطب يصيب احد ابراج الكهرباء، وبالتالي تأثر خط النقل، وكذلك الأحوال الجوية السيئة، وفي هذا السياق تمنى العواجي، ألا يكون هنالك انقطاعات جوهرية قد تزعج المشتركين، مشيراً إلى أن شركة الكهرباء تعمل مع الجهات المعنية لإيصال الكهرباء للمخططات الجديدة قريبا من أجل المضي في تنفيذ التوجيهات الكريمة.

وبين العواجي في تصريح له أمس عقب افتتاحه معرض الطاقة المقام حاليا في الرياض والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، بأن الأحمال تزداد سنويا بنسب عالية وهي من 6 الى 7%، حيث سجّلت معدلات غير معهودة عالميا، كاشفا، أنه تم تسجيل زيادة الاحمال للعام الماضي لمنظومة الكهرباء في ساعات الذروة بنحو 10%، هذا يعتبر رقم كبير، اذا أخذنا في الحسبان القدرة الكاملة للانتاج حيث يتجاوز 60 ألف ميجاوات، وبالتالي فإن زيادة 10% تعني زيادة 6000 ميجاوات، وتلك تحديات، تستدعي استثمارات عالية.

وحول استخدام التقنيات الجديدة في انتاج الطاقة، قال العواجي إن توجه المملكة يكمن في الاستغلال الامثل لكافة مصادر الطاقة وخاصة الطاقة المتجددة " الشمسية، الرياح"، مشيرا إلى أن مسؤوليات استغلال تلك المصادر كانت متفرقة في عدة اجهزة حكومية، ولكن الآن اصبحت جميعها تحت مظلة واحدة وهي وزارة الطاقة، وسوف يساعد ذلك على دفع تلك المشروعات الى الاتجاه الافضل وبأسلوب أسرع، واكثر فاعلية، وهنا زاد بأن السياسات لم ولن تتغير فيما يخص استغلال كافة مصادر الطاقة، ولكن كونها تحت مظلة واحدة يساعد ذلك على دفعها في المسار الصحيح. وأضاف بأن التوجهات في قطاع الطاقة بعد الهيكلة الجديدة، هي خطوة في الاتجاه الصحيح وتركيز جهود جميع القطاعات المعنية بالطاقة تحت مظلة واحدة، وذلك سيحقق العديد من الهداف فيما يخص سياسات الطاقة مستقبلا، وسيدير هذا القطاع العريض بفاعلية وكفاءة اكثر من خلال خفض المصروفات، واختيار افضل السياسات فيما يتعلق بالامداد والاستهلاك، وسيقود المملكة الى تحقيق رؤيتها في السنوات المقبلة. وعن مستقبل شركة الكهرباء في ظل الأداء المتراجع لها أوضح العواجي، ان شركة الكهرباء ماضية في التخصيص، وفق توجهات الدولة، مؤكدا بأن السياسات الجديدة الموحدة لقطاع الطاقة ستساعد على خفض تكلفة انتاج الكهرباء والتكامل بين المصادر، ما يساعد مقدم الخدمة على تقديم أداء افضل، سينعكس على المشترك النهائي، من خلال حصوله على خدمات عالية الجودة بتكاليف أقل.