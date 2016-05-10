الأمم المتحدة: أوصلنا مساعدات إنسانية لـ800 ألف سورى فى 2016

أعلنت الأمم المتحدة، أن قرابة 800 ألف سورى من سكان مناطق نائية ومحاصرة فى سوريا حصلوا على مساعدات إنسانية منذ بداية العام 2016.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية عن المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قوله إنه "منذ بداية العام 2016 أوصلت قافلات تابعة لوكالات إنسانية المساعدات إلى 780 ألف شخص فى مناطق محاصرة ونائية ولمن يعيشون على طول خط الصراع"، مؤكدا أن كثيرين حصلوا على المساعدات أكثر من مرة.

وقالت الأمم المتحدة، إن مياه الشرب والمواد الغذائية ولوازم مرافق الصرف الصحى والتنظيف تم إيصالها آخر مرة إلى 3250 من سكان مناطق ريفية، فى 4 و8 مايو الجاري، أما فى 6 مايو فحصل عليها حوالى 35 ألفا من سكان بلدة بلودان فى ريف دمشق.

وجدد دوجاريك دعوة الأمم المتحدة إلى توفير إمكانية الوصول دون عوائق إلى جميع سكان مناطق البلاد النائية والمحاصرة على حد سواء والذين يبلغ عددهم 6ر4 مليون شخص.

وفى هذا الصدد، حسبما جاء فى البيان الروسى الأمريكى المشترك الذى نشر أمس الاثنين ستقوم روسيا والولايات المتحدة، لكونهما مشاركين رئيسين فى مجموعة دعم سوريا، بالضغط على أطراف النزاع السورى من أجل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بصورة مستمرة.

ويشمل ذلك على وجه الخصوص، إيصال المساعدات عن طريق النقل البرى إلى بلدات، دوما وحرستا الشرقية وعربين وزملكا وداريا وزبدين والفوعة وكفريا ومضايا والزبدانى والمعضمية واليرموك وعين ترما وحمورية وجسرين وسقبا وكفر بطنا.

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