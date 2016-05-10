الجمعة.. انقطاع المياه عن مدينة "الخصوص" بالقليوبية لمدة يومين لإجراء صيانة

أعلن المهندس حمدى سليم، رئيس مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية أنه سيتم قطع المياه عن المدينة ،الجمعة ،ابتداء من الساعة الواحدة ظهرا، ولمدة يومين، وذلك نظرا لإجراء عملية إصلاح لماسورة مياه بشارع "الرشاح"، وغسيل شبكات المياه.

وقال "سليم"، فى تصريح صحفى، إنه سوف يتم الدفع بعدد من سيارات المياه التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية للمناطق المقطوع عنها المياه لتوفير مياه الشرب للمواطنين لحين عودة المياه للمنطقة مرة أخرى.

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