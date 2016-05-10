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"سياحة اليوم الواحد" ندوة بمركز النيل للإعلام بالإسكندرية الخميس

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"سياحة اليوم الواحد" ندوة بمركز النيل للإعلام بالإسكندرية الخميس "سياحة اليوم الواحد" ندوة بمركز النيل للإعلام بالإسكندرية الخميس
ينظم مركز النيل للإعلام بالإسكندرية، ندوة بعنوان "سياحة اليوم الواحد" وذلك يوم الخميس القادم الساعة العاشرة صباحاً بالأنفوشى خلف حى الجمرك، وذلك فى إطار فعاليات مبادرة تنشيط السياحة التى أطلقها المركز.

وتهدف الندوة إلى التعرف على الأماكن السياحية والشواطئ المختلفة التى تتمتع بها محافظة الإسكندرية وكيفية استغلالها، وكيفية تنشيط السياحة الداخلية بمحافظة الإسكندرية.

ويحاضر فيها محمد حسين سليمان، مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، ويدير اللقاء عزة ماهر مدير المركز.


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